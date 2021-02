Fußball-Regionalliga Liveticker: TSG Balingen gegen FSV Mainz 05 II

Die TSG Balingen steht zum Beginn der Rückrunde in der Regionalliga Südwest auf einem einstelligen Tabellenplatz. Am Freitag kommt es ohne Zuschauer nun zu einem weiteren Leckerbissen. Gegner im Flutlicht-Spiel ist der Profi-Nachwuchs des FSV Mainz 05. Doch das Team von Trainer Bartosch Gaul musste zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen. Die formstarke TSG Balingen kämpft bei eisigen Temperaturen in der Bizerba Arena um den nächsten Dreier.