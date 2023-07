Das Warten hat ein Ende: Rund einen Monat vor dem Rundenauftakt ist am Dienstagnachmittag wie angekündigt der Spielplan der Fußball-Regionalliga Südwest für die Saison 2023/24 erschienen. Den Rahmenterminkalender hatte die Spielkommission bereits im Dezember 2022 verabschiedet.

Eröffnet wird die neue Spielzeit am 4. August direkt mit einem Highlight: Die aufgestiegenen Stuttgarter Kickers gastieren an dem Freitagabend um 20 Uhr bei den Kickers Offenbach. Das Stadtderby zwischen dem VfB Stuttgart II und dem SVK steht in der Hinrunde am 21. Oktober an.

Das Auftaktprogramm beinhaltet sowohl für die Blauen als auch für die Weiß-Roten interessante Begegnungen. Folgenden Gegnern stehen die beiden Vereine aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt zu Beginn der neuen Runde gegenüber.

Stuttgarter Kickers

1. Spieltag: Kickers Offenbach (Auswärts)

2. Spieltag: TuS Koblenz (Heim)

3. Spieltag: KSV Hessen Kassel (A)

4. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 II (H)

5. Spieltag: TSV Steinbach Haiger (A)

VfB Stuttgart II

1. Spieltag: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (H)

2. Spieltag: TSV Schott Mainz (A)

3. Spieltag: Bahlinger SC (H)

4. Spieltag: FSV Frankfurt (A)

5. Spieltag: TSG Balingen (A)

18 Mannschaften sind in der Südwest-Staffel vertreten – darunter zwar kein Absteiger, aber dafür gleich vier Aufsteiger. In unserer Bildergalerie stellen wir alle Teilnehmer vor.