Der Fußball-Podcast „Zeigler&Köster“ vom Magazin „11Freunde“ hat sich mit den Stuttgarter Kickers beschäftigt und Erstaunliches festgestellt. Deutschland ist im Kickers-Wahn, so die These.

Fünf lange Jahre verharrten die Stuttgarter Kickers in der Fünftklassigkeit. Nun ist der Verein aus Sicht der leidgeplagten Fans endlich zurück in der Regionalliga. Fortan heißen die Gegner nicht mehr Oberachern oder Holzhausen, sondern Offenbach, Aalen oder Homburg. Trotz ihres tiefen Absturzes auf die Sportplätze der Region verschwanden die Blauen aus Degerloch besonders bei Fußball-Nostalgikern und Traditionalisten nicht von der Landkarte.

Nun war der Achte der Ewigen Zweitligatabelle mal wieder Thema beim beliebten Fußball-Podcast „Zeigler&Köster“ vom Magazin „11Freunde“ – und deren Hosts, Arnd Zeigler und Philipp Köster, stellten dabei Erstaunliches fest. So sei es verwunderlich, wie oft es vorkäme, dass sich Hörer wünschten, im Podcast mehr über die Stuttgarter Kickers zu erfahren. „Es scheint viele Milliarden Stuttgarter-Kickers-Fans in Deutschland zu geben“, so Arnd Zeigler, der gar von einem Phänomen spricht, dass ihm so noch nicht begegnet sei.

„Mehrheit der Deutschen interessiert sich für die Kickers“

„Wahrscheinlich gibt es überall in Deutschland versteckte Kickers-Fans, die sich die ganze Zeit nicht getraut haben, weil man so unterklassig gespielt hat, mal ihrer Leidenschaft zu frönen. Aber wenn man jetzt wahrscheinlich durch Berlin oder Köln fährt, hängen überall Kickers-Fahnen oder Konterfeis von Axel Dünnwald-Metzler oder vom Gazi-Stadion“, ergänzt Philipp Köster mit einer ordentlichen Portion Ironie.

Auch würde eine Befragung des Deutschland-Trends ein eindeutiges Ergebnis bringen: „Die Mehrheit der Deutschen interessiert sich nicht für Werder Bremen oder Armina Bielefeld. Die Mehrheit der Deutschen interessiert sich für die Stuttgarter Kickers.“

Und nicht nur Bielefeld oder Bremen würden alt aussehen – auch der Frauenfußball könnte gegenüber den Blauen einpacken, so die steile These der beiden. „Frauenfußball oder die Stuttgarter Kickers? Die Kickers würden wahrscheinlich mit 75 zu 25 Prozent gewinnen“, so Köster.

Offenbar zeigen die zahlreichen Einsendungen der Kickers-Fans Wirkung. „Wir werden uns dem Phänomen der bundesweiten Begeisterung für die Stuttgarter Kickers widmen“, versprechen Zeigler und Köster am Ende des Podcasts.

