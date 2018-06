Fußball Frommerns Frauen rocken den Meister-Cup

Ebenfalls in die Runde der letzten 16 schaffte es B2-Meister SV Heselwangen. dort unterlag der künftige A-Ligist aber knapp mit 1:2 gegen den SV Neustetten. Bereits nach der Vorrunde Schluss war indes für Bezirksligaaufsteiger und A2-Meister TV Melchingen, der in Gruppe C hinter Heselwangen ohne Punkt auf dem letzten Platz landete.

So ist im Finalturnier in Frickenhausen am kommenden Samstag, 23. Juni, der Oberligameister TSG Balingen die einzige Männermannschaft, die die Farben des Bezirks Zollern vertritt. Die TSG hat den Cup schon vor drei Jahren mit ihrer zweiten Mannschaft gewonnen, die dann in der Winterpause ins Trainingslager nach Spanien fahren durften.