Fußball FC Holzhausen dreht 0:1 in 3:1

Und wieder einmal war es Janik Michel (56. und 86.), der zwei Treffer zum letztendlich verdienten Sieg erzielen konnte. Die bessere zweite Halbzeit war ausschlagabend, zur Pause lag der FC Holzhausen durch das Elfmetertor von Razvan-Adrian Dobricean (45.) im Hintertreffen. Wieder einmal zeigte das Team Moral und drehte das Duell und eroberte am Ende des Abends den 6. Tabellenplatz. Am kommenden Dienstag, 1. Mai geht es weiter mit dem Nachholspiel gegen den SV Seedorf (15 Uhr).

In der ersten Halbzeit wollte beim FC Holzhausen nichts so recht klappen, die Zweikämpfe gingen verloren, die Fehlpässe häuften sich, und nach vorne war das Team nur einmal so richtig gefährlich. Nach einer Flanke von Ricardo Spataro war es Marc Wissmann, der dem gegnerischen Keeper den Ball in die Arme köpfte.

Fast im Gegenzug wurde es eng im Strafraum, den Ball konnte Roland Hoch aus dem Strafraum schlagen, rempelte aber Marius Beiter um und der Schiedsrichter wertete die Situation als Strafstoß. Razvan-Adrian Dobricean (45.) liess sich nicht zwei mal bitten und versenkte das Leder zum 0:1 im Netz.