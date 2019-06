Fußball Dominik Kuntz ist bester Elfmeterschütze

Ins eigene Netz

Zwölf Eigentore gab es insgesamt. Dabei passierten dem SV Immendingen vier. Klare Erfolge Den höchsten Heimsieg feierte der FV Tennenbronn mit einem 8:1 gegen den FC Weilersbach. Ein 7:1 gab es zwischen dem FC Bräunlingen und dem SV Obereschach. Jeweils 6:0 hieß es bei den Partien: FV Marbach gegen Immendingen, FC Hochemmingen gegen FC Weilersbach und DJK Donaueschingen II gegen Immendingen. Die höchsten Heimniederlagen bezogen der FC Königsfeld und die DJK Villingen mit jeweils einem 1:8 gegen den FC Gutmadingen. 1:7 hieß es beim Spiel des SV Immendingen gegen den FC Gutmadingen und SV Hölzlebruck gegen FV Marbach. Die torreichsten Spiele: DJK Donaueschingen II gegen FV Tennenbronn und SV Obereschach gegen FC Gutmadingen – jeweils mit einem 3:7. Desweiteren: TuS Bonndorf gegen DJK Villingen 6:3, SV Hölzlebruck gegen DJK Villingen 5:4, FC Bräunlingen gegen SV Hölzlebruck 4:5 und SV Immendingen gegen FC Fischbach 4:5.

Vom Punkt aus

45 Elfmeter wurden verwandelt. Jeweils fünf Mal vom SV Obereschach und von der DJK Villingen, je vier Mal vom FV Tennenbronn, FV Marbach und FC Bräunlingen. Bester Elfmeterschütze war am Ende Dominik Kuntz von der DJK Villingen, der vier Strafstöße verwandelte. Nicht ihr Ziel fanden 16 Strafstöße. Allein drei Mal vergab der FC Weilersbach.

Heim-Bilanzen

Der FV Marbach holte auf eigenem Platz 40 Punkte. Dahinter folgten der FC Gutmadingen (35) und der FV Tennenbronn (29). Die wenigsten Punkte daheim verbuchten der SV Immendingen (5), die DJK Donaueschingen II (15) und der FC Fischbach (17). Auswärts war der FC Gutmadingen am erfolgreichsten mit 37 Punkten vor dem FV Marbach (30) und dem FC Hochemmingen (24). Der FC Weilersbach holte auf fremden Plätzen nur drei Zähler und der SV Immendingen 7. Serien Der FC Gutmadingen blieb in 16 Spielen in Folge ungeschlagen. Zuvor gelangen auch einmal sieben Siege in Folge. Der FV Marbach hatte als positive Bilanz 10 und 9 Spiele in Serie ohne Niederlage zu verzeichnen. Der FV Tennenbronn kam auf sieben Spiele in Folge ohne Niederlage. Dagegen wartete der FC Weilersbach in 16 Spielen in Serie auf einen Sieg – ebenso der SV TuS Immendingen., der zuvor auch zwölf Mal ohne einen Dreier blieb.

Spielausfälle

Die Anzahl an Spielabsagen war in dieser Saison relativ gering. Am 28. Oktober 2018 fielen alle acht Partien des 13. Spieltages aufgrund plötzlichen Schneefalls aus. Am 17. April kam noch eine dazu. Ansonsten meinte es der Wettergott gut mit den Spieleplanern.

Kartenspiel

27 Ampelkarten wurden gezückt. Sechs davon für den FC Fischbach, je 3 für den SV Obereschach, den SV Hölzlebruck und den FC Königsfeld. Es gab zwölf Rote Karten. Drei davon für den SV Immendingen.

Zuschauermagneten

35 390 Besucher kamen zu den 30 Spieltagen in dieser Saison. Dies bedeutet einen Schnitt von 1180 Zuschauern pro Spieltag. Zum entscheidenden Spiel um den Titel gab es in Gutmadingen am letzten Spieltag gegen den FV Marbach 900 Besucher. Dies war Gutmadinger Vereinsrekord.

Je 300 waren es bei den Partien: TuS Bonndorf gegen FC Gutmadingen, FC Königsfeld gegen FV Tennenbronn, FC Hochemmingen gegen FV Marbach, SV TuS Immendingen gegen FC Gutmadingen, FV Tennenbronn gegen FC Hochemmingen und FC Königsfeld gegen FV Marbach.

Trainerkarussell

Es gab während der Runde in der Bezirksliga drei Trainerwechsel. Nach dem fünften Spieltag gab Jürgen Fischer sein Amt beim SV Obereschach ab. Ab der Winterpause übernahm dann nach einer Interimslösung Michael Schnee das Amt als Spielertrainer. In der Winterpause hörte Erich Thurow bei der DJK Donaueschingen II auf. Als Interimstrainer übernahmen Lukas Stocker, Martin Bese und Oliver Gerold das Amt.

Aus gesundheitlichen Gründen trat überraschend Wolfgang Heinig im Laufe der Rückrunde sein Traineramt bei der DJK Villingen ab. Interimsmäßig übernahmen die Co-Trainer Rocco Cristilli und Frank Holder das Amt. In der kommenden Runde wird die DJK Villingen von Domenik Beha trainiert.