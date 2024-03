Fußball-Bundesliga: Dortmund gewinnt – Bayern erhöht Druck auf Leverkusen

Geht da noch was? Der FC Bayern lässt im Titelkampf zumindest nicht locker. Gegen Mainz schießen die Münchner acht Tore. Dortmund rettet eine knappe Führung über die Zeit.

Der FC Bayern München hat mit einer Torgala den Druck auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen etwas erhöht. Der Fußball-Rekordmeister gewann sein Heimspiel am Samstag gegen den FSV Mainz 05 nach einer starken Vorstellung mit 8:1 (3:1) und verkürzte den Rückstand auf den Werksclub vorübergehend auf sieben Punkte. Leverkusen ist am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg gefordert.

Auch RB Leipzig legte vor und zog durch ein 2:0 (1:0) gegen Schlusslicht SV Darmstadt 98 zunächst an Borussia Dortmund auf einen Champions-League-Platz vorbei. Doch der BVB eroberte sich Rang vier nach einem knappen 2:1-Sieg gegen Werder Bremen zurück.

Die Bayern waren durch Tore von Harry Kane (13. Minute) und Leon Goretzka (19.) mit 2:0 in Führung gegangen. Der Anschlusstreffer durch den Ex-Leverkusener Nadiem Amiri (31.) gab Mainz nur kurz Hoffnung, noch vor dem Halbzeitpfiff stellte Kane (45.+7) den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Dieser wurde durch Thomas Müller (47.), Jamal Musiala (61.), Rückkehrer Serge Gnabry (66.) mit einem Geniestreich, Kane (70.) mit seinem 30. Saisontor und Goretzka (90.+2) in der zweiten Hälfte deutlich ausgebaut.

Köln führt zweimal – und gewinnt trotzdem nicht

Der 1. FC Köln verpasste trotz zweimaliger Führung beim 3:3 (1:1) im rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach einen für den Abstiegskampf dringend benötigten Sieg. Im brisanten Rhein-Derby sorgte Faride Alidou (7./64.) zweimal für eine Kölner Führung, die aber durch Franck Honorat (32.) und Robin Hack (71.) jeweils ausgeglichen wurde. Nur zwei Minuten nach seinem Ausgleich erzielte der kurz zuvor eingewechselte Hack auch das 3:2. Doch Köln schlug durch Damion Downs (79.) nochmal zurück und rettete immerhin einen Punkt.

Im Tabellenmittelfeld setzte sich der FC Augsburg gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit 1:0 (1:0) durch. Die Augsburger verdienten sich den Sieg gegen Heidenheim durch ein Tor von Jeffrey Gouweleeuw (22.) und einer insgesamt couragierten Leistung.

Ein frühes Eigentor des Darmstädters Thomas Isherwood (3.) brachte die Leipziger auf die Siegerstraße. In der zweiten Hälfte legte Christoph Baumgartner (50.) nach.