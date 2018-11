Furtwangen Zwei Fließgewässer im Blick

Auf zwei Fließgewässern der Hochschulstadt Furtwangen lag diesmal der Fokus der Mitarbeiter des Amtes für Wasser- und Bodenschutz im Kreis, ergänzt durch Ausführungen von der Grün- und Landschaftsplanerin Doris Hug aus Furtwangen. Zum einen war es der Furtwanger Fluss, der auch einige Kilometer weiter östlich die Donau mitentstehen lässt – die Breg. Diese führt im Bereich Katzensteig durch ein hochrangiges Wasserschutzgebiet und wurde dennoch großräumig umgeleitet und in ein neues Bett verfrachtet.

Sicher eine ungewöhnliche Maßnahme, doch die einzige Möglichkeit, der an dieser Stelle seit Jahrzehnten ansässigen Firma Udo Zier zu helfen, sich zu erweitern. Großzügig mäandernd wurde der "Neubau" der Breg ausgeführt, doch das Frühjahrshohwasser nach den Starkregenereignissen sorgte für Überraschungen. Das Thema des Treffens lautete nicht umsonst "Umgang mit Hochwasserschäden am Gewässer".

Michael Koch und Carla André vom Amt für Wasser- und Bodenschutz am Landratsamt nahmen dazu Stellung. Nach den Hochwasser-Ereignissen des Frühjahrs waren einige Kommunen mit der Frage konfrontiert, wie sie mit Uferabbrüchen und anderen Veränderungen im oder am Gewässer umgehen. "Nicht in jedem Fall darf ein Uferabbruch wieder hergestellt werden", stellte André am Beispiel der neu verlegten Breg dar.