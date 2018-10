Mit dem Zollern-Trio (Bild) beteiligen sich hochkarätige musikalische Gäste am Herbstkonzert des Laetitia-Chores, zu dem am Samstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr, in die Furtwanger Festhalle eingeladen wird. Das Trio, bestehend aus Juandalynn Abernathy, Alexander Baumgärtner und Elmar Däuber, wird mit seinem Repertoire aus Pop, Musical und Gospel das Publikum begeistern. Der Laetitia-Chor bereichert das Konzertprogramm mit einer breiten Palette an Liedern aus den Bereichen Gospel, Pop und Rock. Foto: Trio