Furtwangen "Zeitmessung hat die Gesellschaft verändert"

Furtwangen. Das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen hat eine neue Wissenschaftliche Volontärin: Isabelle Zink aus Hausach. Sie begann ihre Tätigkeit am 2. Oktober diesen Jahres, hat sich aber schon mit dem Objekt "Uhrmacher plant Kirchenbau" hervor getan und Furtwanger Geschichte nachgezeichnet.

Die 27-Jährige stammt aus Hausach im Kinzigtal, wo sie aufwuchs. 2009 machte sie ihr Abitur und begann ihr Studium der Geschichte und Pädagogik an der Universität Stuttgart, das sie mit dem Bachelor abschloss.

Weitere Studien schlossen sich in Freiburg an, um den Master in Geschichte zu erreichen.