Furtwangen Weihnachten im Schuhkarton

Die individuell zusammen gestellten Päckchen sollen bedürftigen Menschen zu Gute kommen. Im Gegensatz zu dem Projekt " Geschenke der Hoffnung", bei dem die Päckchen weltweit verschickt werden, wendet sich die Aktion der RGS bewusst an Menschen in der Region. In Kooperation mit den Tafeln in Hornberg und Schramberg werden die Päckchen an bedürftige Menschen verteilt.

Mit einer kleinen Geste soll Menschen am Rande der Gesellschaft eine große Freude gemachtwerden. Den Ablauf der Feierlichkeiten gestalten die Schüler und Lehrer an der RGS.

In den ersten beiden Schulstunden treffen sich die Schüler mit ihren Klassenlehrern. Bei Punsch und Gebäck werden die Kartons mit den mitgebrachten Sachspenden individuell bestückt. In den folgenden Schulstunden kommen Schüler und Lehrer der in der Turnhalle zusammen und überreichen im Rahmen einer festlichen Weihnachtsfeier die Päckchen an Vertreter der Tafel in Hornberg und der Tafel in Schramberg.