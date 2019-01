Furtwangen Wald leidet unter Sturm und Käfer

Eine schwierige Situation, wie er sie nach eigenen Worten bisher noch nicht erlebt hat, muss der Vöhrenbacher Förster Alfred Heinzelmann bewältigen.

Vöhrenbach. Verschiedene Probleme wie große Massen von Sturmholz und Käferholz auf dem Markt sorgen dafür, dass der Gewinn aus dem Wald im kommenden Jahr voraussichtlich fast um die Hälfte auf rund 250 000 Euro sinkt. Gleichzeitig bescheinigte ihm Philipp Weiner, Leiter der Betriebsstelle Triberg im Kreisforstamt, eine hervorragende Arbeit, ohne die das Ergebnis sicher noch wesentlich schlechter ausfiele: Gemeinsam mit den Vertretern der Forstdirektion Freiburg stellte er bei der Zwischenrevision im Vöhrenbacher Wald eine "außerordentlich vorbildliche und engagierte Bewirtschaftung durch Revierleiter Alfred Heinzelmann" fest, seine Arbeitsbelastung durch die drei Blöcke Jagd, Holzverkauf sowie Einschlag und Pflege sei überdurchschnittlich hoch.

Der Vöhrenbacher Wald ist also offensichtlich in besten Händen. Bei der Vorstellung des Forstwirtschaftsplanes 2019 machte Heinzelmann deutlich, dass die deutlich geringeren Einnahmen sowohl auf den Käfer als auch auf den Sturm zurückzuführen seien. Beide Probleme beträfen ganz Mitteleuropa, und die Schäden seien um ein Vielfaches größer, als in den erste Monaten kalkuliert wurde.