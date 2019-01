Vorschulkinder des Kindergartens St. Martin wurden kürzlich im Furtwanger Rathaus von Bürgermeister Josef Herdner willkommen geheißen. Die Mädchen und Jungen erhielten die Gelegenheit, Fragen direkt an den Bürgermeister zu richten, woraus sich eine interessante Gesprächsrunde entwickelte. Bürgermeister Herdner erklärte unter anderem die verschiedenen Tätigkeiten der Verwaltung anhand von einfachen Beispielen. Letzte Unklarheiten konnte ein Film beseitigen, der den Vorschulkindern im Anschluss an die Fragerunde gezeigt wurde und der auf leicht verständliche und lustige Art zeigt, was zur Verwaltung einer Stadt gehört. Foto: Stadtverwaltung