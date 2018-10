Furtwangen Vier Jahreszeiten in vier Tagen

Furtwangen (hjh). Es war die achte Herbsttour für "zeitunabhängige Genießer", welche die Furtwanger Bergsteigergruppe Mitte Oktober unternahm. Die zwölf Bergsteiger, die sich um Hansjörg Hall als rührigen Organisator scharten, kümmerte das Wetter wenig. Schien im westlichen Teil des Wallis noch am Morgen die Sonne, so war östlich von Visp genau das Gegenteil der Fall. Als die Gruppe per Postbus von Brig hinauf nach Blatten ob Naters fuhr, peitschten Regenschauer gegen die Windschutzscheibe. Doch zu Beginn des Aufstieges wurden die herbstlichen Tropfen immer weniger. Durch einen steilen Wald ging es zum Aletschbord und die 800 Höhenmeter Aufstieg zur Unterkunft waren geschafft.

Nach zweieinhalb Stunden Aufstieg herrscht tiefster Winter

Am Morgen des zweiten Tages gab es Neuschnee auf den Bergen. Die Schwarzwälder verloren ihr Ziel aber nicht aus den Augen: Nach zweieinhalb Stunden Aufstieg kamen sie in tiefstem Winter auf dem 3021 Meter hohen Sparrhorn an – bei schönem Wetter ein exzellenter Aussichtsberg.