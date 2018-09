Furtwangen Vielfalt zeichnet Werke aus

Seit 1992 stellt Monika Petersen an verschiedenen Orten aus. Wer sich die Exponate genau anschaut, der stellt eines explizit fest: Vielfalt. Sie schlägt sich in den Materialien nieder: Tusche, Acrylfarben, Tempera, Bleistift und Kohle. Der Ausdruck liegt zwischen Naturbildern, Gegenständlichkeit und Abstraktion. Alles entsteht durch Aquarelle, Mischtechniken, Collagen, feine Formen, geometrischen Aufbau oder Aktbildnissen. Betörend sind teils die kräftig-leuchtenden Farben. Begeistern kann auch das "Sfumato" oder die zarten Farben, die in feiner Linienführung aufgehen. Besonderen Reiz üben auch die "Fische" aus, die in einem vermeintlichen, zeichnerischen Netz mit lieblichem Kolorit eingefangen werden.