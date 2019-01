Furtwangen Vielen Aktiven gebührt nun Ehre

Viele Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Furtwanger Feuerwehr. Zudem gab Gesamtkommandant Jochen Löffler bekannt, dass der Leiter der Jugendfeuerwehr, Jürgen Wahl, bei der Dienst- und Verbandsversammlung der Wehren im Kreis zum Brandmeister befördert wurde.

Furtwangen. Dazu gratulierte ihm auch die Feuerwehr Furtwangen. Für 25 Jahre im aktiven Dienst wurde Robert Müller (Abteilung Linach) geehrt. Dafür überreichte ihm der stellvertretende Kreisbrandmeister Christoph Kleiner das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes in Silber, gleichzeitig wurde er zum Ehrenmitglied der Furtwanger Feuerwehr ernannt. Vor allem stand aber eine neue Ehrung auf der Tagesordnung: Ergänzend zum Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes in Silber und Gold wurde nun auch ein Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven Feuerwehr-Dienst geschaffen.

Bei der Furtwanger Feuerwehr wurden nun all diejenigen, die mindestens 15 Jahre Dienst in der Feuerwehr geleistet, aber das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre noch nicht erhalten haben, mit diesem neuen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Zuerst würdigte Christoph Kleiner zusammen mit Kommandant Jochen Löffler diejenigen Mitglieder, die in diesem Jahr 15 Jahre im aktiven Dienst sind: Dominic Herrmann und Markus Kern (Furtwangen), Klaus Kammerer (Neukirch), Benjamin Straub (Linach) und Wolfgang Wichmann (Rohrbach).