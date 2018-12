Furtwangen Viel Unterhaltung mit Tradition, Tracht und entzückenden Uhren

Wie Josef Straub vom Pfarrgemeinderat auf Anfrage erläuterte, habe man sich in diesem Jahr entschlossen, den Pfarrbasar nur noch am Sonntag durchzuführen. Denn es werde immer schwieriger, genügend Helfer für zwei Basar-Tage zu finden. Vor allem gebe es nicht mehr wie früher die Helfergeneration, die immer parat stehe, sondern die Helfer müssten jeweils wieder für jede Veranstaltung gesucht werden. Beibehalten hat man aber am Samstag den Verkauf der Adventsgestecke, der in diesem Jahr an einem Stand vor dem Schuhpeter-Haus im Rahmen des Barbaramarktes stattfand. Die wenigen übrigen Gestecke wurden dann am Sonntag am Verkaufsstand im Foyer des Altenheims angeboten. Hier gab es weitere Bastelartikel und vor allem Weihnachtsgebäck.

Nach dem Hauptgottesdienst begann der Pfarrbasar am Sonntagmittag mit dem Mittagessen, das wieder rege besucht wurde. Zur Unterhaltung spielte die Stadtkapelle Furtwangen. Am Nachmittag standen die Kinder des Kindergartens Maria Goretti im Mittelpunkt. Sie hatten sich das Thema Tradition und Tracht vorgenommen. Dafür erhielten sie tatkräftige Unterstützung durch die Trachtengruppe Furtwangen, die wie seit einigen Jahren gemeinsam mit dem Heimatverein Schönwald auftrat. Drei Volkstänze eröffneten das Nachmittagsprogramm im voll besetzten Pfarrsaal.

Gleich zu Beginn hatten die Eltern des Elternbeirates noch ein besonderes Geschenk für Kindergarten und Kinderhaus: Aus dem Erlös vom Verkauf beim Martinsumzug erhielten die Gruppen jeweils eine Kompaktkamera, um das Geschehen mit den Kindern besser dokumentieren zu können. Der Kindergarten begann sein Programm mit einer Tanzvorführung: Bei "Brüderchen komm tanz mit mir" tanzten die Kleinen eifrig auf der Bühne mit, während der Kinderchor des Kindergartens die Schwarzwald-Marie besang. Zur Tradition im Schwarzwald gehören Uhren, und so kamen nun Kuckucksuhren und Wecker auf die Bühne und sorgten mit Tanz und Gesang für Unterhaltung. So hieß es beispielsweise "Wer hat an der Uhr gedreht". Die nächste Gruppe präsentierte eine Schafherde und besang den Hirten Benjamin. Schließlich verkündete der Chor: "Bis Weihnachten ist es nicht mehr weit". Dazu gab es einen Bändertanz, und der Adventskranz wurde herabgelassen. Gemeinsam mit den Kindern sangen die Besucher "O du fröhliche". Im Anschluss strebten alle Kinder ins Foyer des Altenheims, wo der Nikolaus mit Geschenken wartete. Neben der Kaffeestube und der Waffel-Bäckerei gab es hier vor allem interessante Vorführungen der beiden Trachtengruppen. Das Strohflechten und die Herstellung der Schäppel, das Spinnen und die Herstellung von Schindeln wurden präsentiert und beim Butter-Machen konnten die jungen Besucher sogar selbst Hand anlegen.