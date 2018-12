Furtwangen Verwaltung erinnert Anlieger an ihre Verantwortung

Der geräumte Schnee und das auftauende Eis sind auf dem restlichen Teil des Gehweges, soweit der Platz dafür nicht ausreicht, am Rand der Fahrbahn anzuhäufen. Eine Zuführung in den Bereich des Nachbargrundstückes ist nicht zulässig. Die geräumten Flächen müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehende Benutzbarkeit gewährleistet ist. Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn in einer Breite von mindestens einem Meter zu räumen. Nach Eintreten von Tauwetter sind die Straßenrinnen und die Straßeneinläufe so freizumachen, dass das Schmelzwasser ablaufen kann.

Gemäß Paragraph 8 der Streupflicht-Satzung stellt die Nichtbefolgung der Räum- und Streupflicht eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahndet werden kann. Außerdem können die Grundstückseigentümer für gesundheitliche Schäden, die Personen unter Umständen bei einem Sturz erleiden, haftbar gemacht werden. Das gleiche trifft zu, wenn Personen wegen eines nicht geräumten oder gestreuten Gehweges, welcher der Räum- und Streupflicht unterliegt, auf die Straße ausweichen müssen und dabei zu Schaden kommen.

Der Schnee wird fortlaufend abgeführt. Anlieger sollzen dies beim Anstelllen ihre Fahrzeuge berücksichtigen. Sie sollten ihre Fahrzeuge außerdem nicht längere Zeit im eigenen Interesse eingeschneit stehen lassen. Eine entsprechende Schneeabfuhr ist nur dann möglich, wenn die Straßen und Parkflächen frei sind oder Fahrzeuge für die Schneeräumer als sichtbar geparkt zu erkennen sind.