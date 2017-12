Furtwangen Vereinsjahr klingt mit Spiel und Spaß aus

Wie in den Vorjahren hatte man dazu wieder in die Sporthalle in Schönenbach eingeladen. Spiel und Spaß gab es wieder an zahlreichen Geräten und in einem Sportparcours. Aber auch Kicker, Dart und ein Film-Programm unterhielt die verschiedenen Altersgruppen den ganzen Nachmittag über. Jugendleiter Arnold Hettich konnte dazu wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche begrüßen.

Mit dabei waren natürlich auch die Eltern und die Geschwisterkinder. Ebenso waren die SG-Jugendlichen mit Eltern der E- und D-Jugend des FC Furtwangen eingeladen, da man in diesen Altersklassen eine Spielgemeinschaft bildet.

Als kleine Anerkennung für das Engagement während des ganzen Jahres, gab es dieses Mal für alle Jugendtrainer und Jugendspieler von den Bambini bis zur A-Jugend ein Aufwärmshirt der Sportfreunde.