Einen Ausflug hat der VdK-Ortsverband Furtwangen unternommen. Die Abfahrt war bei guter Stimmung am Busbahnhof mit Halt am Rewe. Die Fahrt führte über Simonswald und Waldkirch nach Ihringen. Am ersten Ziel angekommen, stiegen alle in den Buckelbus, der die Ausflügler zum Mittagessen auf den Lenzenberg brachte. Danach nutzten viele die Zeit bis zur Weiterfahrt nach Waldkirch für einen Spaziergang. In Waldkirch konnten die Teilnehmer bei wunderschönem Wetter im Freien Kaffee trinken, bevor es wieder in Richtung Furtwangen ging. Der schöne Tag endete im Gasthaus Bad bei einem gemütlichen Beisammensein in fröhlicher Runde. Foto: VdK