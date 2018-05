Furtwangen Trekking in ständigem Auf und Ab

Die 1550 Auf- und Abstiegs-Höhenmeter auf meist kaum begangenen Pfaden oder auf weglosen Abschnitten, verlangten gute Kondition. Als zusätzliches Erschwernis kam in diesem Jahr das umher liegende Sturmholz des vergangenen Winters hinzu. 23 Teilnehmer, darunter elf Frauen, trafen sich um 5 Uhr am Samstagmorgen in Ödenbach (Kaisers Tannenwirtshaus) an der B 500 bei Breitnau.