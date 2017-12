Furtwangen Therapeutisches Reiten gerettet

In diesem Zusammenhang wurde der Wunsch diskutiert, den öffentlichen Personennahverkehr besser zu gestalten. Der Schulleiter berichtete außerdem, dass das Café Bregoccino einen festen Platz in der Stadt hat, dass hier Schüler der Bregtalschule tätig sind.

Die Reha Südwest als Schulträger bemühe sich auch um Projekte nach der Schulzeit, zum Beispiel Schülerfirmen. In dieses Konzept passe es, in der Baumannstraße 13 in Furtwangen das Café zu übernehmen. Gedacht sei an eine Kaffeerösterei, nicht an ein Konkurrenzunternehmen zum Bregoccino.