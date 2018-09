Furtwangen Stadt saniert marode Siedlungsstraße

Eine Eilentscheidung wurde im Technischen Ausschuss und durch Bürgermeister Josef Herdner getroffen: Die Siedlungsstraße in Neukirch soll saniert werden, da die Probleme gerade mit der Wasserleitung massiv zunehmen und man das Ganze noch vor dem Winter fertigstellen sollte.

Furtwangen-Neukirch. Wie Herbert Dold von den Technischen Diensten berichtete, habe die Aquavilla in den vergangenen Tagen in der Siedlungsstraße drei neue Wasserrohrbrüche festgestellt. Eine Versorgung über die Leitungen ist für die Häuser aktuell nicht mehr möglich, es wurde eine Notversorgung installiert. Sein Vorschlag war daher, dass die Stadt statt der Reparaturen die Siedlungsstraße und damit auch Wasser und Abwasser in diesem Bereich kurzfristig sanieren sowie Breitband verlegen sollte, denn es komme immer mehr zu Störungen durch Rohrbrüche. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, und es sei absehbar, dass kurze Zeit nach der Reparatur dieser Schäden wieder neue Schwachstellen auftreten.

Nun habe es sich ergeben, dass die Sanierung des Pflasters auf dem Marktplatz durch die Erkrankung eines Verantwortlichen des Bauunternehmens in diesem Jahr nicht realisieren lasse, dadurch also 150 000 Euro im Haushalt frei wurden. Durch die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht können keine Reste gebildet werden. Die Bauarbeiten auf dem Marktplatz müssen daher auf jeden Fall im nächsten Haushalt neu veranschlagt werden. Man könnte dieses Geld für die Sanierung der Siedlungsstraße verwenden, die ohnehin in einem sehr schlechten Zustand ist.