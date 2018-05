Furtwangen Spielgemeinschaft mit Unterkirnach hat sich bewährt

Bei der Generalversammlung der Postsportler wurde aufgezeigt, dass sich die Spielgemeinschaft mit den Keglern aus Unterkirnach bewährt. Im Unterkirnacher Sportlertreff trainieren die Furtwanger Kegler seit Jahren, da die Uhrenstadt keine Bundeskegelbahn mehr aufzuweisen hat.

Die Vorsitzende Angelika Lubenow konnte einige der 79 Mitglieder (16 Aktive, 54 Passive, vier Förder- sowie fünf Ehrenmitglieder) begrüßen. Sie erinnerte an den Ausflug mit kleinen Pannen und vielen Höhepunkten sowie das gelungene Grillfest in Oberbaldingen.

Nach einem Minus im Vorjahr konnte Kassenwartin Martina Eschle in diesem Jahr einen kleinen Gewinn vermelden. Kassenprüferin Lisa Thurner bestätigte ihr eine einwandfreie Kassenführung. Sportleiter Stefan Weiß berichtete von einer schwachen Leistung der ersten Frauenmannschaft in der Verbandsliga. Ob es in der nächsten Runde noch eine reine Frauenmannschaft geben wird, stehe noch nicht fest, da derzeit zwei bis drei Spielerinnen fehlen.