Furtwangen Simone Hauswald ist Werbeträgerin

Erstmals begrüßte der neue Vorsitzende des Vereins "Freunde des Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule Furtwangen", Rudi Schätzle, die Mitglieder bei der Hauptversammlung.

Da der Verein von Rudi Schätzle als Vorsitzender und seinem Stellvertreter Thomas Riesle erst im Oktober 2016 übernommen wurde, blickte man auf eine kurze Zeit bis Ende 2016 zurück. Der Verein, der die Belange der Schüler und Lehrer am Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule unterstützt, möchte nach dem Wechsel im Vorstand neuen Wind in das Vereinsleben bringen. Hauptziel ist im Moment das Finden von Sponsoren für die anstehenden Projekte sowie die intensive Mitgliederwerbung, um den Verein finanzkräftiger zu machen und damit die Aktivitäten des Schullebens unterstützen zu können.

Regelmäßige Vorstandssitzungen wurden eingeführt, um die Vereinsarbeiter lebendiger zu machen. Da das Geschäftsjahr 2016 sehr kurz war, gab der Vorsitzende einiges aus dem Jahr 2017 Preis. So konnte Simone Hauswald als Werbeträgerin für die Flyer gewonnen werden. Angeschafft wurden Trikotsätze für die Schule. Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kern ermunterte dazu, gerne auch an die Stadt heranzutreten, wenn es Projekte zu realisieren gibt. Bei den Wahlen wurde Thomas Riesle als stellvertretende Vorsitzender und Schriftführer Björn Müller einstimmig wiedergewählt. Neu als Beisitzer kamen Diana Schober und Martin Schartel in den erweiterten Vorstand hinzu. Die Kasse werden Angela Klein und Martin Hirling prüfen.