Furtwangen Seit neun Jahren leisten die Sportfreunde Unterstützung

In dieser Zeit unterstützte er den Hauptverein. Regelmäßige Zuschüsse für die Finanzierung der Jugendarbeit seien ein großes Ziel. Außerdem greife er dem Hauptverein bei den Regenerationsmaßnahmen des Rasenplatzes unter die Arme. Über 6000 Euro müssen die Sportfreunde dabei an Kosten für Fremdfirmen stemmen.

Nicht enthalten seien dabei all die Stunden der ehrenamtliche Arbeiten für den Schönenbacher Sportplatz wie Rasenmähen und Düngen, das anderenorts komplett von städtischen Mitarbeitern gemacht werde. Dazu kommen noch die Arbeiten und die Plege am Gelände rund um den Sportplatz und am neuen Trainingsplatz, für die man nun erstmals auch von der Stadt unterstützt wurde.

Schriftführer Horst Hettich sprach über verschiedene Aktivitäten. Es wurde wieder beim Seniorenachmittag der Gemeinde bewirtet. Ein voller Erfolg war die Bewirtung auf dem Dorfplatz beim Nachtumzug der Strohhansel. Erfolgreich bewirtet wurde auch bei der Sportwoche und beim Trödlermarkt. Arnold Hettich erwähnte die Jugendarbeit, den Sportplatz und den neuen Trainingsplatz. Sein Dank galt den Strohhansel für die Organisation des Nachtumzugs, für den Förderverein eine sehr wichtige Einnahmequelle.