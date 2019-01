Furtwangen Schönenbach steigt auf die Skier

Furtwangen-Schönenbach. Am Sonntag, 3. Februar finden in Schönenbach beim Hofbauernhof die alpinen Ortsskiwettkämpfe statt. Die Sportfreunde Schönenbach führen diese zum 36. Mal durch. Teilnahmeberechtigt sind alle Schönenbacher Einwohner sowie alle aktiven Mitglieder in einem Schönenbacher Verein sowie deren Kinder. Getrennt in verschiedene Altersklassen, vom Vorschulalter bis zu den Altersklassen, hofft man auf interessante Duelle um die Bestzeiten. Natürlich sind auch Gäste eingeladen, die in einer gesonderten Gästeklasse gewertet werden. Auch werden die Snowboarder wieder getrennt gewertet.