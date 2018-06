Furtwangen-Schönenbach (sh). Ortsvorsteher Hansjörg Hall gab in der Ortschaftsratssitzung bekannt, dass die Sanierung des Hallenbodens in der Schönenbacher Sporthalle nun bald beginnt. Bereits ab dem 16. Juli, also schon vor den Sommerferien, werde die Halle dafür geschlossen. Bereits gleich am Anfang wird der bestehende Boden entfernt. In der Folge werden die Kernbohrungen für die Geräte-Halterungen durchgeführt. Die Vereine werden durch entsprechende Aushänge in der Halle informiert. Aus dem Ortschaftsrat kam aber die Bitte, die Vereine auch direkt anzuschreiben und zu informieren. Zu einer kurzen Diskussion führte noch die Frage nach der Art der neuen Fußballtore: Sind diese fest montiert, oder sollen sie in den Geräteraum gebracht werden? Ist dort überhaupt Platz? Auch die Größe der Tore wurde angesprochen. Diese Fragen will Hall mit der Stadtverwaltung klären.