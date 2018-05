Furtwangen Reger Betrieb beim "Furtwanger Frühling"

Für die Bewirtung sorgten neben professionellen Ständen wie einer Flammkuchen-Bäckerei auch die Jugendkapelle der Furtwanger Stadtkapelle. Sie nutzten dazu auch die Gelegenheit, den Besuchern des Einkaufstages die Festabzeichen für das große Jubiläum von Stadt- und Jugendkapelle anzubieten. Bereits am kommenden Mittwoch startet dieses große Furtwanger Fest.

Buntes Angebot

Auch der Ortsverein Furtwangen vom deutschen Amateur-Radio-Club stellte sich auf der Wilhelmstraße vor und bot den Kindern außerdem die Gelegenheit, selbst sich einmal am Elektronik-Basteln zu probieren.

Zu Gast in der Wilhelmstraße waren darüber hinaus die DLRG und die Bergwacht Furtwangen. Die beiden Rettungsorganisationen nutzten die Gelegenheit, um ihre Arbeit der Öffentlichkeit vorzustellen. In der Wilhelmstraße herrschte so wieder reger Betrieb.

Wieder war auch der Naturparkmarkt in Furtwangen zu Gast, diese Stände fanden sich auf dem Marktplatz. Es war allerdings an den Lücken spürbar, dass gleichzeitig in Waldkirch die Heimatstage stattfanden und viele Naturpark-Anbieter sich dorthin orientiert hatten. Aber es gab immer noch ein buntes Angebot. Das begann bei einem Infostand über den Naturpark. Gleich am Anfang konnte man auch ganz frische Erdbeeren aus Buchholz erstehen.

Produkte aus dem Südschwarzwald

Und rund um den Marktplatz gab es wieder die verschiedenen Händler, die ihre eigenen Produkte aus der Region Südschwarzwald verkauften. Das reichte von Wurst und Schinken über Honig und Marmelade bis zum Bauernhofeis, Gütenbacher Whisky und Schwarzwälder Käse vom Unterleimgrubenhof in Gütenbach. Auch hier gab es wieder eine Bewirtung, die rege genutzt wurde. Und gleichzeitig konnten die jüngsten Marktbesucher hier ihre Runden mit einer kleinen Eisenbahn drehen.