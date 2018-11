Furtwangen Rat tagt am Ort des Bauvorhabens

Jochen Weissenrieder erläuterte, dass die erste Planung bei einem solch großen Objekt nie die endgültige Planung sein kann, sondern sei nur ein grober Rahmen. Nach dem Grundmodell werden dann in den jeweiligen Bereichen, noch einmal die ganzen Planungen überarbeitet. Im Bereich des Lehrertaktes, der den Großteil der Fläche im erste Obergeschoss einnehmen wird, sowie bei den naturwissenschaftlichen Räumen hat es noch einmal ausführliche Gespräche mit den Lehrern gegeben und man habe dann den Grundriss optimiert. Dazu gehören beispielsweise ein besserer Standort für den Hausmeister und Erweiterungen in verschiedenen Bereichen.

Thomas Riesle (CDU) wollte wissen, ob durch diese neuen Planungen zusätzliche Kosten entstehen. Hier gibt es keine Änderung am Bauvolumen, so Weissenrieder, und in der Folge auch keine Mehrkosten. Das OHG habe den Vorteil, dass zusammen mit Stützen im Inneren das Gebäude im Wesentlichen von den Außenmauern getragen werde. Die Innenwände sind jederzeit ohne Probleme modifizierbar und zu versetzen. Und nur in diesem Bereich gab es dann auch Änderungen.

Auch Bauleiter Gerhard Ziegler machte deutlich, dass diese Anpassungen, vor allem auf Wunsch der Schulleitung und Lehrer, kostenneutral sind. Bei den Gesamtkosten ist aber mit einem allgemeinen Teuerungszuschlag von etwa sieben Prozent zu rechnen. Im Blick auf diese Teuerung machte allerdings Thomas Riesle (CDU) deutlich, dass eine Steigerung um sieben Prozent bei diesem großen Projekt Mehrkosten von einer Million Euro bedeuten würden.

Roland Thurner (UL) fragte an, wie die Baumaßnahmen in diesem Bereich geplant seien, die dann sicherlich auch den Unterrichtsablauf massiv beeinträchtigen werden. Dazu erläuterte Ziegler, dass diese Maßnahmen wohl erst 2020 durchgeführt werden.