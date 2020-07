Furtwangen Raser richtet hohen Schaden an und flüchtet

Der junge Mann war ohne Führerschein und mit viel zu hoher Geschwindigkeit in Richtung Bismarckstraße unterwegs, weshalb er in einer Kurve in der Ortsmitte nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier prallte er mit dem schweren SUV zunächst gegen einen Straßenpoller und dann gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls riss diese ab und flog gegen die Hausfront einer Pizzeria, wo ein Glasfenster und eine Reklametafel zu Bruch gingen.