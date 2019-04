Furtwangen Ortsschild abmontiert und Blitzer aufgestellt

Der Bürger ärgert sich maßlos und verschickt sogleich ein Fax an die Staatsanwaltschaft. In dem Schreiben stellt er einen Strafantrag gegen das Landratsamt in Villingen wegen versuchten Betrugs sowie Vernachlässigung der Amtspflichten. "Nach Recht und Gesetz wären dort 100 Stundenkilometer erlaubt gewesen", so der Bürger im Gespräch mit unserer Zeitung. Was ihn besonders ärgert: Am Vormittag fand in der Furtwanger Innenstadt die Trauerfeier für den verstorbenen Ehrenbürger Horst Siedle statt. "Da kommt eine ungeheure Anzahl von Ehrengästen von auswärts. Das ist für das Andenken von Herrn Siedle, der so viel für die Stadt getan hat, unerträglich", so der Triberger. Recherchen unserer Zeitung ergeben, dass zumindest ab 10.40 Uhr an dem Masten ein Verkehrsschild mit der Ziffer "50" aufgestellt worden ist. Ob der "Blitzer" vorher in Betrieb war, ist unklar. Bis Redaktionsschluss gab es vonseiten des Landratsamtes oder der Stadtverwaltung keine Stellungnahme.