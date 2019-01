Furtwangen Orgel und Bläser im Einklang

neoBrass und der Kirchenmusiker Frank Rieger konzertieren seit vielen Jahren regelmäßig miteinander und sind ein eingespieltes Team von Berufsmusikern. neoBrass sind: Fynn Müller und Rainer Benner, Trompeten; Andreas Spiegelhalder, Posaune; Takako Yamanoi, Tuba; Markus Pfundstein, Tuba. Über das Bläserquintett , welches sich in den letzten Jahren seit seiner Gründung einen hervorragenden Namen geschaffen hat, sind sich viele Kritiker einig: Es gehört derzeit zu den besten Ensembles in Süddeutschland. Frank Rieger ist Kirchenmusiker an den Stadtkirchen Bräunlingen und Furtwangen.

Ein neu erarbeitetes Programm wird zu hören sein. Das Bläserquintett wird vom Kirchenschiff aus Kompositionen aus dem klassischen Bereich spielen. Eine Suite von Tomaso Albinoni versprüht barocken Glanz, wohingegen die "Gnossiène I°" meditative Ruhe ausstrahlt. Aber auch ein Arrangement aus dem Pop-Bereich lässt aufhorchen: "Eleanor Rigby" von den Beatles, gespielt von Blechbläsern, klingt doch einmalig.

Organist Frank Rieger wird heitere und zugleich festliche Orgelsolowerke spielen: Die "California wine Suite" von Hans Uwe Hielscher vertont verschiedene kalifornische Weinsorten – von vollmundig über trocken bis zu lieblich. Der "Hamburger Totentanz" von Guy Bovet verspricht ein makabrer musikalische Scherz zu werden.