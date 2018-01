Furtwangen OHG setzt seine Musical-Tradition fort

Furtwangen. Seit Monaten bereiten sich die jungen Akteure darauf vor. Am Montag und Dienstag, 5. und 6. Februar, wird das Musical nun jeweils ab 19 Uhr im OHG aufgeführt.

In einer wöchentlichen, so genannten Poolstunde haben die Klassen 5a und 5b das Stück eingeübt "und trainieren damit Teamgeist und das überzeugende Auftreten vor Zuschauern", so Oberstudienrat Hartmut Janke gegenüber unserer Zeitung. Die Poolstunden sind eine Besonderheit des Gymnasiums in Baden-Württemberg und können von jeder Schule entsprechend ihrem Profil ausgefüllt werden.

Am OHG wird damit die hiesige Musical-Tradition fortgeführt, denn bereits seit 21 Jahren gelangt in Furtwangen ohne Unterbrechung jährlich ein Kinder- und Jugendmusical zur Aufführung. Janke: "Das diesjährige OHG-Kindermusical erzählt — ganz ähnlich wie eine bekannte Kinofilm-Serie — von der Fantasiewelt des zeitlosen Piratenlebens. Verbreitete Klischees von scheinbar furchtlosen Draufgängern werden größtenteils komödiantisch, aber zuweilen auch tiefsinnig aufs Korn genommen".