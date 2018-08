Furtwangen Nutzer kommen Verwaltung näher

Mittlerweile empfiehlt der Städtetag die App, und bereits 137 der rund 1100 dort vertretenen Kommunen haben sich angeschlossen. Dadurch, dass die App grundsätzlich auf denselben Gegebenheiten basiert, ist sie verhältnismäßig preiswert. Natürlich müsse sie seitens der Stadt, ihren Geschäftsleuten und ihren Bürgern mit Leben gefüllt werden, so der Software-Spezialist. Seitens der Stadt ist man sich sicher: Noch nie war die so oft beschworene Bürgernähe tatsächlich so nah.

Über die kostenlose Anwendung kann der Bürger mit seinem Handy direkt mit der Stadtverwaltung kommunizieren, ihr etwas mitteilen oder sich eine Information verschaffen. Beispielhaft zeigte Sauter einige Möglichkeiten auf. Ist etwa eine Parkbank defekt oder liegt in irgendeiner Ecke Abfall, braucht man nur ein Foto davon zu machen. Der Standort wird dann automatisch über GPS von der City Hub-Software erkannt und an die Stadt übermittelt. Der Eingang wird bestätigt und das Bild samt Daten an die zuständige Stelle weitergeleitet.

Auf der anderen Seite kann der Bürger oder auch der Tourist alle möglichen Informationen abrufen, wie über Wetter und Verkehr, Wander- und Radwege, Veranstaltungstermine oder auch über Unterkünfte oder die Gastronomie. Auch Informationen zu Serviceleistungen oder Sehenswürdigkeiten sind denkbar. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Ganz zu schweigen von Unterstützung und Chancen, die die Stadt mit der App dem ansässigen Handel und Gewerbe bieten könnte als echten Türöffner zum Kunden. Selbst Vereine würden auf ihre Kosten kommen und sich mit Informationen präsentieren können.

Die Installation kostet für die Stadt eine einmalige Gebühr, dazu kommt eine monatliche Gebühr. Für Bürger, Handel und Gewerbe fallen keine Kosten an. Nicht umsonst spricht der Städtetag in Anlehnung an die digitalisierte Industrie von einem wichtigen Baustein für eine digitalisierte Gemeindeverwaltung.

Doch ganz ohne Mühen geht es dennoch nicht. Denn es liegt auch am Bürger und der Stadt selbst, die direkte Bürgerkommunikation mit Leben zu erfüllen. "Das wird eine aufregende Sache", betonte der Bürgermeister abschließend.