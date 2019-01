Furtwangen-Neukirch. Hierzulande eher mit einem zweifelhaften Image belegt, zeigt sich Pakistan auf Reisen als sehr offenes, gastfreundliches und vielseitiges Land. Kordula und Richard Kugele aus Furtwangen sind seit drei Jahrzehnten mit Südasien vielfältig verbunden. Sie berichten mit Bildern von einer neunwöchigen Reise im Sommer 2018. Im Mittelpunkt stehen Begegnungen mit neugierigen und freundlichen Menschen und der großartigen Landschaft zwischen 8000ern im Karakorum, dem Hunzatal und der Megacity Karachi am Indischen Ozean. Am Samstag, 2. Februar, berichten Kordula und Richard Kugele im rößle keller in Neukirch von ihrer Reise nach Pakistan. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Kartenbestellung unter telefon 07723/912192 (R. Jung) oder im Internet unter www.k3-neukirch.de