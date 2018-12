Furtwangen Neue Partnerschaft mit Universität in Kanada

Michael Lederer, Prorektor für Internationales und Weiterbildung, und Rüdiger Kukral, Rektoratsbeauftragter für FIPS (Furtwangen Internship Placement Service), besuchten die Präsidentin Moira McPherson und James Aldridge, Vice-Provost International, und besprachen Details für den Studierendenaustausch, Dozentenmobilität und die Vermittlung von Praxissemesterplätzen.

Beide Hochschulen passen, was Fächerspektrum, Lage und Reputation betrifft, ausgesprochen gut zueinander. Mit rund 9000 Studierenden an den beiden Standorten Thunder Bay und Orillia, zehn Fakultäten, über 300 Lehrenden sowie über 1800 Mitarbeitenden ist Lakehead etwas größer als die HFU. Seitens der Lakehead University bestand das Interesse, ins FIPS-Netzwerk der HFU aufgenommen zu werden. Im FIPS-Programm werden Studierenden ausgewählter Partneruniversitäten bezahlte Praktika in deutschen Firmen vermittelt.

Im Gegenzug erhält die HFU gebührenfreie Studienplätze an diesen Universitäten. Diese Studiengebühren sind in Kanada vergleichsweise hoch. FIPS hat sich in den vergangenen Jahren als sehr erfolgreich erwiesen. Mit der Lakehead University verfügt die HFU nun über die dritte kanadische Partneruniversität, mit der man – ähnlich wie mit der University of New Brunswick und der University of Prince Edward Island im Osten Kanadas – in vielerlei Weise zusammenarbeiten wird.