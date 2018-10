Furtwangen Nachdenkliches zum Jubiläum

Furtwangen. Pfarrer Lutz Bauer segnete die Jubilare durch Handauflegung und überreichte ihnen Ehrenurkunden und nette Präsente. Mit "Alle Augen warten auf Dich" begrüßte Kirchenältester Peter Baake die Gottesdienstbesucher und Ilse Stöckl begleitete an der Orgel.

Bereits vor 80 Jahren wurde Lilly Schopf in Säckingen konfirmiert. Bei ihrer Schwester Margarete Krüger sind es mittlerweile 75 Jahre, genau so wie bei Gerhard Weihpratizky, der in Siegen eingesegnet wurde. 1956 feierte Herbert Mann und seine Schwester Gerda Schulze hatte vor über 70 Jahren in Schlesien ihre Konfirmation.

Ein echtes Furtwanger Kind ist Walter Rösch, der unter dem legendären Pfarrer Wütherich vor über 70 Jahren Konfirmation feierte.