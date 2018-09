Seit Jahren engagiert sich der Kinderschutzbund in Sachen Kinder im Straßenverkehr in der Stadt Furtwangen. Jüngstes Beispiel ist eine neue Geschwindigkeitsmessanlage, die nun dank finanzieller Unterstützung durch den Kinderschutzbund in der Friedrichstraße installiert wurde. Die Verkehrsteilnehmer sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie sich in einer 30er-Zone befinden. Der Kinderschutzbund engagiert sich auch weiterhin in diesem Bereich zum Wohle der Kinder. Das Bild zeigt (von links) Karin Jäger, Vorsitzende des Kinderschutzbunds, Bürgermeister Josef Herdner und Nicole Quendt, Leiterin des Ordnungsamts. Foto: Stadtverwaltung