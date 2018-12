Furtwangen "List der Systeme – Wie Spotify unsere Stimmung verkauft"

Der Vortrag beginnt um 20 Uhr im Hörsaal I 0.17 am Campus Furtwangen, Unterallmendstraße 21; der Eintritt ist frei. Unsere Lebenswelt und unser Alltag werden zunehmend von umfassenden technischen Ensembles durchdrungen, unsere Handlungen zunehmend im Medium der Technik verwirklicht. Nahezu jede Handlung hinterlässt digitale Spuren, erzeugt digitale Reaktionen und wird weitreichend von technischen Systemen ermöglicht und begrenzt: Smart Everything, Internet of Things, Ubiquitous Computing und Cyberphysical Systems sind Labels, unter denen Teile dieser Entwicklung gefasst werden.

Maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Digitalisierung und die Ausweitung der Systeme führen zu neuartigen Mensch-Technik-Verhältnissen, in denen der Mensch nicht mehr der autonome geschickte Techniknutzer ist, sondern bestenfalls hoffen kann, sich zum Dirigenten eines Orchesters von (teil-)autonomen Systemen aufzuschwingen.

In dieser Entwicklung liegen große Chancen, aber auch die enorme Herausforderung – für viele auch Zumutung oder Überforderung – Dirigent sein zu müssen. Dies ist eine Frage von Bildung, Governance und Beteiligung, doch dem Erfolg steht einiges im Wege: darunter die List der Systeme. Mit einer List (die Ursprungsbedeutung von Maschine) wird die Verfolgung eines Ziels vorgetäuscht, während tatsächlich verdeckt ein anderes Ziel verwirklicht wird. So meint man im alltäglichen Umgang mit verschiedenen Systemen der Technosphäre die eigenen Ziele mit technischer Unterstützung zu verfolgen – beispielsweise uns mit Filmen oder Musik über Streamingdienste zu unterhalten. Die List zwingt diese Ziele aber in die Rolle von Mitteln für andere verdeckte Ziele – im Beispiel die intimste, lückenlose, minutiöse Erfassung von Neigung, Stimmung, Alter, Mentalität, Tagesablauf und anderes der Streamingkunden.