Furtwangen Laternen an der Landesstraße gefragt

Die südliche Fensterfront der Sporthalle müsste erneuert werden, doch Ortsvorsteher Hall zeigte sich überzeugt, dass dieses "riesige Vorhaben" im nächsten Jahr nicht zu verwirklichen ist. Der Ortschaftsrat schlug vor, es in den Finanzplan aufzunehmen und erst einmal die Kosten zu ermitteln. Über die Breitbandversorgung in Schönenbach und auf dem Furtwanger Sommerberg gibt es am Mittwoch, 28. November, ab 19 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Furtwanger Festhalle.