Furtwangen Konzert erntet reichlich Applaus

Furtwangen-Schönenbach. Unter den zahlreichen Gästen konnte Vorsitzender Alexander Kemmerle unter anderem auch Ortsvorsteher Hansjörg Hall, die ehemalige Bundestagsabgeordnete Christa Lörcher und den Vizepräsidenten des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar, Egon Bäurer, willkommen heißen. Eröffnet wurde das Konzert von der gemeinsamen Bläserjugend Schönenbach-Gütenbach unter der Leitung von Andreas Rösch. Nach zwei Jahren gab nun Andreas Rösch diese Aufgabe wieder ab, da er nach Aussage des Jugendleiters Stefan Armbruster durch seine neue Aufgabe als Dirigent der Musikkapelle Gütenbach ausgelastet sei. Das Musizieren mit ihm habe sehr viel Spaß gemacht, und man habe einiges gelernt, dankte Stefan Armbruster im Namen aller Musiker.

Die rund 25 Jungmusiker eröffneten das Programm mit "Learn to fly". Besonders gefordert waren sie aber dann mit "Don’t stop me now" der Gruppe Queen, meisterten aber die Tempowechsel und auch den schwungvollen Rhythmus problemlos.

Nach dem ebenfalls gekonnt dargebotenen "See you again" konnten die jungen Musiker natürlich nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen, es erklang noch die Musik aus der Muppet-Show.