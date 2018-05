Furtwangen Kinder setzen Vorgaben in Kunst um

Mit einer offiziellen Vernissage gemeinsam mit den Eltern beendeten die Schüler der dritten Klassen der Friedrichschule ein Kunstprojekt.

Furtwangen. Eine interessanter Einstieg für die Kinder war dabei allein schon die Frage: Was macht Kunst aus? Und was ist die Vernissage?

Gabriele Herb, Klassenlehrerin einer der beiden beteiligten Klassen, konnte dies den Schülern dabei aus erster Hand vermitteln, denn sie ist selbst als Künstlerin unter anderem im Furtwanger Kunstkreis "Kunsthoch5" aktiv. Es war dies bereits das dritte Kunstprojekt, das Gabriele Herb in dieser Form durchführte: zuerst noch in ihrer Zeit an der Anne-Frank-Grundschule, dann in Kooperation von Anne-Frank-Schule und Friedrichschule und nun mit den dritten Klassen der Friedrichschule.