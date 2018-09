Furtwangen. Das Heimspiel des FC Furtwangen gegen den FC Stockach findet am Sonntag statt. Wenn der Schiedsrichter dann um 15 Uhr anpfeift, werden die Einheimischen alles daran setzen, die Punkte zu halten. Nach der unglücklichen Niederlage in FAL, möchten die Schützlinge von Trainer Markus Knackmuss wieder den Anschluss ans vordere Mittelfeld schaffen. Das Spiel der zweiten Mannschaft findet am Samstag, um 13.15 Uhr statt, Gegner ist dann die zweite Mannschaft des FV Marbach.