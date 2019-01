Furtwangen Judy beißt sich als Häsin durch

Furtwangen. Im Guckloch-Kinderkino läuft am Samstag, 12. Januar, ab 15 Uhr der Disney-Animationsfilm "Zoomania".

Zoomania ist eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten und Schmelztiegel der unterschiedlichsten Tierarten aus aller Welt.

Hier leben Wüstenbewohner in Sahara-Wolkenkratzern neben Eisbären in coolen Iglu-Appartements. Hier scheint für jeden einfach alles möglich, egal ob Spitzmaus oder Elefant. Doch als Polizistin Judy Hopps – jung, ehrgeizig, Häsin – nach Zoomania versetzt wird, stellt sie schnell fest, dass es nicht so einfach ist, sich als einziges Nagetier in einer Truppe aus knallharten und vor allem großen Tieren durchzubeißen.