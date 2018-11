Furtwangen Jubiläumskonzert mit Gästen in der Festhalle

2008 hatte Sven Mangold, Schlagzeuger, die Idee, eine Rock ’n’ Roll-Band im Bregtal zu gründen. Und er fand sehr schnell Mitstreiter mit Konrad Stöckl (Kontrabass), Tobias Harter (Gitarre), Mariann Grieshaber (Gesang), Thomas Volkmann (Gitarre), Toni Burger (Saxophon) und Florian Klausmann (Gesang).

Der erste Auftritt war gleich ein Erfolg, man spielte als Vorband in Triberg von "Contenance in the Fridge" im Nachtkrapp. Von Anfang an war die Gruppe sehr gefragt, denn mit ihrer Musik von den alten Klassikern bis zu modernen Melodien sprachen sie alle Altersgruppen an. Immer wieder gab es auch Auftritte über das Bregtal hinaus von Villingen bis Wolfach. Eine feste Institution wurde im Lauf der Zeit die weihnachtliche Rocknacht in Vöhrenbach in der Ranch oder der Tanz in den Mai im Biercafé Engel. Die Musiker blieben über all die Jahre weitgehend zusammen, lediglich für Thomas Volkmann kam dann Richard Stöckl, ein musikalisches Multitalent, neu zu der Gruppe.

In diesem Jahr hatte es die Gruppe nun etwas ruhiger angehen lassen, denn das große Jubiläumskonzert jetzt im November forderte die Musiker. Die Gäste in der Festhalle bekommen hier Bewährtes ebenso zu hören wie neue Songs.