Furtwangen Jahresausflug ins Erzgebirge

Furtwangen-Neukirch. Der Schwarzwaldverein Neukirch startete an Christi Himmelfahrt um 6 Uhr zum Jahresausflug ins Erzgebirge. Nach durchwachsenem Wetter beim Start heiterte es immer mehr auf. Die Fahrt ging mit einigen Pausen und Zustiegen in Furtwangen und bei Nürnberg zunächst an die ehemalige innerdeutsche Grenze bei Plauen.