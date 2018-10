Furtwangen Im Viertele liegt auch etwas Ironie

Konrads hob sich deutlich von anderen Kleinkunstproduzenten als Önologe (Weinkenner) mit Esprit ab, der das Prädikat "solider Kabarettist" verdiente. "Im Feuerstrom der Reben" griff er in die Kiste des Menschlichen, Allzumenschlichen, analysierte Geschlechterrollen, ließ Literarisches einfließen, betrachtete fachmännisch den vergorenen Traubensaft, gab köstliche Ratschläge fürs Anbändeln und konstatierte gleiche Charaktere bei Mensch und Wein. Er sprach vom unkomplizierten Weißen und kernigem Roten.

Vom biblischen Hohelied griff er die Nabel-Schale auf, die in der Merkel-Raute endete und übermittelte prickelnde News von Scheurebe bis Primitivo. Konrads Studentenzeit erinnerte an zaghafte Annäherungen an eine Angebetete, die im Kellner einen neuen Freund fand, protzenden Weinkenntnisse und Trockenbeerenauslese als Dessert.

Im Tonfall Wilhelms klopfte er auf den Busch, "pilcherte" sich poetisch durch Rasamunde-Samos-Honig und blickte bukolisch mit Wein in der Kehle und einem Auge Charles Bukowskis auf das Hinterteil der Serviererin. Fazit: Abgang – einfach schwul. Konrads führte den abstinenzelnden, "Handyfastenden" und Rhabarber-Schorle trinkenden Sohn mit Pralinen zum Keller voll bester Weine und zeigte ein Faible für Champagner, festgemacht an Coco Chanel, die Schäumendes trank, wenn sie verliebt oder nicht verliebt war.