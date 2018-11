Furtwangen Im Klinikum bricht das Chaos aus

Erstmals in der Festhalle in Furtwangen führt die Laienspielgruppe Linach ihr Theater "Un alles uf Krankeschii" von Ray Cooney auf. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 10. Dezember.

Furtwangen-Linach. Die Laienspielgruppe Linach zeigt diese turbulente Komödie am 5., 11. und 12. Januar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf sind für acht Euro bei Haushaltswaren Zahlaus in der Bismarckstraße erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt neun Euro. Der Veranstalter, der Harmonikaverein Linach, weist darauf hin, dass alle drei Aufführungen bestuhlt sind. Es gibt an der Theke Getränke und Häppchen.

Ray Cooneys Komödie "It runs in the family" wurde von Horst Willems ins Deutsche übertragen. Die Linacher Theaterspieler geben die alemannische Version zum Besten und nehmen die Besucher auf eine unbeschwerte Zeitreise in die 80er-Jahre mit.