Furtwangen Hirschmontag letztes Aufbäumen

Die genaue Bedeutung und die Ursprünge dieses Brauchs, der heute mit ganz neuen Inhalten gefüllt wird, liegen im Dunkeln. Eigentlich beginnt mit dem Aschermittwoch die österliche Bußzeit. Auf jeden Fall findet dieser Hirschmontag am traditionellen Termin der "Alten Fastnacht" statt. Dieser auch als "Bauern-Fastnacht" bekannte Termin wird in vielen Orten im alemannischen Bereich am Montag nach Aschermittwoch gefeiert wird. Nachgewiesen ist die Hirschmontags-Feier seit fast 120 Jahren im Gasthaus zum goldenen Raben, die auch am kommenden Montag wieder viele Gäste haben dürfte, angezogen nicht zuletzt wegen der Hirsch-Spezialitäten. Es gibt aber Hinweise, dass dieser Brauch schon weit über 250 Jahren in Furtwangen gepflegt wurde.

Zweimal wird gefeiert

Wie kam es zu dieser doppelten Fasnacht in Furtwangen? Die Fastnacht am Hirschmontag ist der Tag vor dem Beginn der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern. Nach dem Konzil von Benevent (1091) wurden die Sonntage aus der Fastenzeit ausgeklammert und der Beginn der Fastenzeit deshalb sechs Tage vorverlegt auf den Mittwoch der siebten Woche vor Ostern, den Aschermittwoch.